A pocos días del inicio de la tradicional festividad religiosa en honor a la Virgen del Rosario de Yauca, un grave conflicto ha estallado en el distrito de Yauca del Rosario, luego de que personal municipal interviniera en los alrededores del histórico Santuario, desatando la indignación de fieles y vecinos.

Destrucción con maquinaria

La controversia se centra en la destrucción del cerco perimétrico que rodea los terrenos del santuario, una medida ejecutada por la municipalidad distrital bajo el argumento de “recuperación de espacio público”. La acción, que incluyó el uso de maquinaria pesada y herramientas de corte, ha sido calificada por representantes del santuario y parte de la comunidad como una agresión directa a la fe y un intento de control comercial.

Según la página oficial del Santuario Internacional Nuestra Señora de Yauca, los terrenos afectados le pertenecen por sentencia judicial, y la intervención no solo vulnera ese derecho, sino que responde a intereses económicos ligados al alquiler de espacios a comerciantes ambulantes durante las festividades.

Durante la intervención, ocurrida el último sábado —día inusual para actividades administrativas—, se reportó la destrucción del cerco de plantas vivas, y un incidente en el que un cargador frontal impactó contra una camioneta perteneciente a la Diócesis de Ica. El vehículo, conducido por el rector del santuario, José Ademir Quispe, resultó dañado.

Por su parte, la municipalidad sostiene que el terreno en cuestión figura en registros públicos como propiedad municipal y que la intervención busca ordenar el comercio ambulatorio en vísperas de la festividad, argumentando que el área recuperada no forma parte de la construcción principal de la iglesia.

“Estamos haciendo una recuperación de espacio público. El año pasado no intervenimos y esta vez sí se está haciendo. Los comerciantes pagarán entre 100 y 120 soles por espacio, según lo aprobado en sesión de concejo”, declaró la abogada de la municipalidad.

Posible traslado a Ica

En tanto, el rector del Santuario de la Virgen de Yauca, Pbro. José Ademir Carpio Urquizo, advirtió que la festividad religiosa podría ser trasladada a la ciudad de Ica. “Habíamos agotado todos los medios para que se respete nuestro derecho de posesión sobre el terreno del santuario”, declaró Carpio.

Según el rector, la municipalidad busca ocupar parte del terreno del santuario con fines comerciales, a pocos días del inicio de la tradicional festividad de la Virgen del Rosario de Yauca. También criticó que los ingresos generados por el alquiler de espacios a comerciantes no se han visto reflejados en mejoras para la zona.

“Ellos (la municipalidad) tienen todo el peaje de ida y vuelta durante la fiesta, tiene el terreno de cochera donde alquilan, tiene otro terreno que van a alquilar para los comerciantes, pero además quieren el terreno del santuario para sus fines lucrativos que lamentablemente durante todos estos años, no han hecho nada para invertir ese dinero en bien del pueblo de Yauca.”, afirmó.

Ante esta situación, Carpio señaló que ha informado al obispo de la Diócesis de Ica, Monseñor Héctor Vera Colona, y que, de no lograrse una solución pronta, se tomará la decisión de trasladar la festividad a la ciudad de Ica, tanto por razones de seguridad como para hacer respetar los derechos de la Iglesia. “Si no vemos una salida del otro lado, lamentablemente, la festividad tendrá que realizarse en Ica. En los próximos días estaremos confirmando esta decisión”, concluyó el rector.

La posible reubicación de la festividad, una de las más importantes del calendario religioso en la región, marcaría un hecho inédito, con implicancias tanto sociales como económicas para el distrito de Yauca del Rosario.

