El jefe de la Región Policial Ica, general PNP Leiby Huamán Daza, informó que la Policía Nacional desplegará personal para garantizar la seguridad durante la tradicional festividad de la Virgen del Rosario de Yauca, que se celebrará en el distrito de Yauca del Rosario, en pleno desierto iqueño.

Devoción por miles

“El tema de Yauca, de oficio la policía tiene la finalidad de mantener, garantizar, restablecer el orden público, la seguridad ciudadana, no se preocupen los ciudadanos de Ica y de diferentes lugares que vienen a esta festividad de alto grado de espiritualidad que se desarrolla acá, que es la Virgen del Rosario de Yauca, la policía va a estar presente para garantizar la seguridad. Va a ser en el distrito de Yauca del Rosario”, declaró.

La celebración, una de las más importantes del calendario religioso en la región, congrega a miles de fieles que acuden en peregrinación. Según informó el jefe policial, todo indica que la festividad se mantendrá en su lugar tradicional en el desierto de Yauca del Rosario.

Cabe señalar que, la festividad inicia hoy con la primera novena y contempla diez días consecutivos de actividades religiosas que se desarrollarán hasta el 5 de octubre, en el santuario ubicado en el desierto de Yauca, al sur de la ciudad de Ica.

Durante estos días, miles de devotos se congregarán en el santuario para participar en las novenas, momentos de oración y reflexión que se realizarán de lunes a viernes a las 7:00 p.m. y los fines de semana a las 11:00 a.m.

Uno de los actos más simbólicos de esta festividad se llevará a cabo mañana viernes 26 de setiembre. Se trata del “barrido” del santuario, una costumbre donde los fieles llegan desde temprano con escobas y utensilios de limpieza para dejar el templo y sus alrededores en perfecto estado, como una muestra de respeto y devoción a la Virgen.

El sábado 4 de octubre se vivirá una de las jornadas más intensas, la llegada de las “vírgenes altareras”, que acompañan el fervor popular en esta fecha clave. En la noche, miles de peregrinos —muchos de ellos familias enteras— recorrerán más de 15 kilómetros a pie por el desierto para llegar al santuario.

El domingo 5 se celebrará la misa de fiesta a las 11:00 a.m., uno de los momentos más esperados del calendario religioso iqueño. En la tarde, a las 5:00 p.m., se realizará la procesión de la Virgen del Rosario de Yauca por los alrededores de la plazuela, un recorrido cargado de emoción, música y plegarias.

Como cierre de la jornada, se realizará la tradicional rifa a las 9:00 p.m. El domingo 12 de octubre a las 11:00 a.m. se celebrará la misa de octavario, que marca el cierre oficial de las actividades religiosas.

