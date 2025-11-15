Periodistas de Ica participaron en el programa Transmedia, una iniciativa de Electrodunas y Contugas que busca capacitar a profesionales de la comunicación en herramientas clave sobre inteligencia comercial y otros temas estratégicos. El taller estuvo a cargo del Magíster en Internacionalización de Pymes, Darwin Cruz.

Talleres profesionales

Yusepi Quiñonez, Coordinador de Comunicaciones y Medios de Electro Dunas y Contugas, explicó que el programa Transmedia, activo desde 2016, se ha desarrollado a lo largo de los años mediante diversos formatos, incluyendo diálogos, encuentros, talleres y un diplomado con certificación oficial de la UNICA. Se ha consolidado como un referente en la especialización y fortalecimiento de capacidades para la cobertura de temas vinculados al sector energético y otros ámbitos estratégicos.

Explicó que la iniciativa tuvo una pausa debido a la pandemia de COVID-19, realizándose de manera virtual en 2020, retomándose parcialmente en 2023 y consolidándose nuevamente este año.

“Estamos confiados en que podamos seguir desarrollando este tipo de fortalecimiento de capacidades, especialmente porque se dirige a los periodistas y nos enriquece poder traer especialistas que puedan ofrecer contenido sobre comunicación, gestión, derechos humanos, storytelling, redes sociales y, próximamente, inteligencia artificial”, destacó Cruz.

El programa también se basa en un enfoque participativo. Los organizadores recogen información directamente de los periodistas de localidades como Chincha, Pisco, Ica, Nasca y Marcona para identificar los temas de mayor interés. Además, realizan encuestas digitales y físicas para evaluar la satisfacción de los participantes y mejorar continuamente las actividades ofrecidas.

“Lo que hacemos no se limita a contenidos específicos sobre comercio o medio ambiente, sino que abarca temas de interés general para los periodistas. Hemos realizado diálogos, talleres, módulos y diplomados, y cada año buscamos innovar para ofrecer experiencias de formación enriquecedoras”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO