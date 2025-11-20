Un nuevo caso de ataque canino generó preocupación en los alrededores del Hospital Regional de Ica, luego de que una ciudadana denunciara públicamente que su perrita resultó gravemente herida tras ser atacada por un perro peligroso que, según su versión, estaba suelto y sin bozal en la vía pública.

Canino peligroso

La dueña de la mascota relató que se encontraba paseando con su perrita cuando fue sorprendida por el ataque. De acuerdo con el testimonio, el perro agresor de mayor tamaño y totalmente descontrolado, mordió reiteradamente a su mascota, causándole lesiones en el cuello, piernas y otras partes del cuerpo.

La ciudadana afirmó que el dueño del perro agresor conocía el comportamiento del animal pero, aun así, lo mantenía sin correa ni bozal. Indicó también que, pese a mostrarle fotos y videos del estado en el que quedó su mascota, el hombre no habría aceptado acompañarla a un veterinario ni asumir responsabilidades.

“Mi perrito está con el cuello desgarrado, mordidas en las piernas y otras partes del cuerpo. A cualquiera de las personas que estábamos afuera del hospital también pudo morder”, señaló la denunciante, quien pidió que las autoridades intervengan.

