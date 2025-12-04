del Hospital Santa María del Socorro de Ica realizaron una protesta este miércoles

Reclamo de trabajadores

Según denunciaron, se les adeuda los meses de octubre y noviembre, y temen que también se retrase el pago correspondiente a diciembre. En total, son 20 trabajadores de limpieza y 17 de seguridad afectados por la falta de pago.

“Nos deben dos meses, octubre y noviembre. Supuestamente nos dicen que no hay dinero. ¿Cómo vamos a pasar Navidad y Año Nuevo?”, expresó uno de los vigilantes, quien también señaló que muchos no cuentan ni siquiera con dinero para el transporte diario. “Venimos a pie para cumplir con el trabajo. Tenemos hijos en el colegio y no tenemos ningún beneficio”, agregó.

Los trabajadores pidieron una respuesta inmediata de las autoridades del hospital y del sector salud, alertando que la situación económica de sus familias se ha vuelto insostenible.

