Trabajadores del área de seguridad y limpieza del Hospital Santa María del Socorro de Ica realizaron una protesta este miércoles para exigir el pago de sus remuneraciones atrasadas.

Reclamo de trabajadores

Según denunciaron, se les adeuda los meses de octubre y noviembre, y temen que también se retrase el pago correspondiente a diciembre. En total, son 20 trabajadores de limpieza y 17 de seguridad afectados por la falta de pago.

“Nos deben dos meses, octubre y noviembre. Supuestamente nos dicen que no hay dinero. ¿Cómo vamos a pasar Navidad y Año Nuevo?”, expresó uno de los vigilantes, quien también señaló que muchos no cuentan ni siquiera con dinero para el transporte diario. “Venimos a pie para cumplir con el trabajo. Tenemos hijos en el colegio y no tenemos ningún beneficio”, agregó.

Los trabajadores pidieron una respuesta inmediata de las autoridades del hospital y del sector salud, alertando que la situación económica de sus familias se ha vuelto insostenible.

VIDEO RECOMENDADO