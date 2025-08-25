Decenas de personas con discapacidad accedieron a servicios gratuitos de salud, orientación legal, corte de cabello y certificación oficial, durante la feria inclusiva “Ven y descubre un mundo de oportunidades”, realizada en el distrito de Salas.

Feria inclusiva

El evento, permitió que los asistentes recibieran atención en Psicología y Nutrición, así como el proceso de calificación y certificación de discapacidad, un requisito necesario para acceder a beneficios sociales del Estado.

Uno de los espacios más solicitados fue el servicio de corte de cabello gratuito, ofrecido por alumnos del CETPRO Guadalupe. A la vez, diversas instituciones brindaron orientación e información útil, entre ellas el Seguro Integral de Salud (SIS), FISSAL, la Dirección Regional de Trabajo y Empleo de Ica, el CEM Salas, el programa PROVAL – Vaso de Leche, SISFOH y SAMU.

La actividad fue organizada por la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) – Salas, con el propósito de facilitar el acceso directo a servicios clave para personas en situación de vulnerabilidad, y fomentar una mayor inclusión en el ámbito local.

