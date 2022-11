Los centros hospitalarios que realizan pruebas para detectar la COVID-19, lucen nuevamente con largas filas, ante el incremento de contagios que parecen confirmar el inicio de la quinta ola en la región Ica.

Algunos madrugan

Ayer, decenas de personas llegaron hasta el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez, donde esperaron por horas, para someterse al descarte del SARS-CoV-2 y determinar si son portadores del virus. Los ciudadanos indicaron que llegaron desde las 5 de la mañana, también se pudo confirmar la presencia de ancianos, quienes tenían dolores y tos constante.

“Tuve que madrugar porque vivo sola con mis dos menores hijos y temo que tenga el virus, soy comerciante y trabajo vendiendo ropa, puede ser que algún cliente me haya contagiado, me dio fiebre y la nariz me pica, por eso he venido a realizarme la prueba, porque en el seguro es gratis”, declaro Inés Chuquihuanca.

En los exteriores del nosocomio de EsSalud, algunas personas confirmaron que se contagiaron del virus en la tercera ola pandémica, donde repuntaron los casos positivos por las festividades del fin de año del 2021, y serian casos de reinfección. Además muchas personas dijeron que trabajan en las agroexportadoras y que en sus centros laborales no se respetan las normas sanitarias por la COVID-19; y les exigen la prueba de descarte para poder ingresar a laborar.

Pacientes en UCI

La expansión del virus en las últimas semanas, también ha generado alta demanda de pacientes en el Hospital Regional de Ica. En el principal nosocomio del departamento iqueño, se evidencia que decenas de personas acuden diariamente con la frustración de realizarse una prueba COVID-19.

El director ejecutivo del hospital, Carlos Navea, indicó que solo en tres días (25, 26 y 27 de noviembre), se presentaron hasta 90 personas en el triaje diferenciado COVID-19, en muchos casos con resultado confirmando ser portadores del virus con síntomas leves.

“Han ingresado hasta 90 pacientes con síntomas del virus, no podemos indicar de que variante se contagiaron porque los exámenes han sido enviados al Instituto Nacional de Salud, pero tenemos que decir que lamentablemente hay más personas que se toman la prueba, que las que acuden a vacunarse”, declaró.

Asimismo, advirtió que se presenta un aumento de pacientes que requieren ser hospitalizados tras contraer la enfermedad, al presentar algún tipo de comorbilidad y también no haberse aplicado la segunda y tercera dosis contra el virus. El panorama de complicación también se evidencia en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde afirmó que se han tenido que ampliar las camas UCI, para albergar a más pacientes con evolución critica por la COVID-19.

“Ahora tenemos cinco hospitalizados y también las 6 camas UCI están llenas con pacientes de gravedad entubados y que requieren ventilación mecánica, se ha ampliado a 12 y contamos con los especialistas”, dijo.

Recomendó a la población vacunarse contra la enfermedad, y si presentan síntomas del virus acudir al establecimiento de salud a realizarse la prueba, que se encuentran disponibles, en el caso del Hospital Regional de Ica, con un stock de 5 mil pruebas entre antígenas y moleculares.

En tanto, el portal Reunis, del Ministerio de Salud, revela que en las últimas dos semanas se han detectado 2 mil 167 casos positivos de personas infectadas con el coronavirus, de los cuales más de 2 mil fueron confirmados mediante pruebas de antígeno y 127 con pruebas de PCR.

El Minsa también informa que el virus continúa cobrando víctimas mortales, y que en las últimas semanas cuatros personas perdieron la vida, tras no soportar los síntomas graves causados por la COVID-19. Las cifras del sector Salud, también reportan que cerca de 10 mil adultos mayores iqueños de 60 años a más no tienen la tercera dosis contra el virus, pese a ser un grupo de riesgo.

VIDEO RECOMENDADO