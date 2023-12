Decenas de vecinos de la urbanización La Estancia, camino a Huacachina, muestran su incomodidad, debido a que una “discoteca” ha comenzado a operar en la zona, afectando la tranquilidad de las familias y causando alteración del orden público, además que se ubica a solo media cuadra de un colegio.

Queja vecinal

Los moradores elevaron documentación al alcalde de la Municipalidad Provincial de Ica, Carlos Reyes, indicando que el local “Club Heaven Ica” realizó la preinauguración con el grupo musical Barrio Fino, perturbando la tranquilidad de la zona, al haber excedido los decibeles de ruido, por ello mostraron su rechazo total sobre el funcionamiento del local.

“Molestia por los ruidos, inseguridad por el tipo de asistentes a sus eventos y vulnerabilidad de nuestros domicilios al estar al alcance de personas en estado etílico, generando vandalismos incontrolables por el consumo de sustancias tóxicas. Pedimos tranquilidad vecinal, así como a la propiedad privada”, se lee en el documento.

En la última sesión de concejo provincial de Ica, también se expuso la problemática de los vecinos. La regidora Yngrid Ramos pidió que se realicen operativos inopinados a los clubes nocturnos. “Pido señor alcalde se tomen acciones correspondientes en cuanto a la discoteca Heaven, nuestros funcionarios de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana, Gerencia de Medio Ambiente, Gerencia de Obras, Subgerencia de Defensa Civil, área de asesoría legal, entre otros, que hagan operativos inopinados para hacerles de conocimiento que hay discotecas que siguen inaugurándose o preinaugurándose y esta situación tenemos que controlarla. No se deben aprovechar ciertas personas de la palabra evento para que puedan funcionar discotecas”, dijo la fiscalizadora edil.

Del mismo modo, el regidor Carlos Ponce dio a conocer en la actividad del cuerpo de regidores, que el mencionado establecimiento aún no tenía licencia de funcionamiento, además que ya había sido multado por la institución municipal por irregularidades en su proceso de construcción.

“Debo informar que el club Heaven ha anunciado su funcionamiento y he podido evidenciar a través de la Gerencia de Obras Privadas, que no cuenta con la licencia de edificación, la cual el 1 de diciembre se hizo el acta de intervención, el 6 de diciembre también y el 11 de este mes se puso la multa. El 12 de diciembre presentaron solicitud para su licencia de funcionamiento que ha sido elevado a Defensa Civil por ser un local de muy alto riesgo. El centro de esparcimiento no cuenta con ningún tipo de licencia”, dijo.

Solicitan, se cumpla las disposiciones en el D.S. N°085-2003-PCM, que aprueba el reglamento de Estándares Nacionales de Calidad para Ruidos y la Ordenanza Municipal N°023-2005-MPI- Ordenanza sobre Prevención y Control de Ruidos Nocivos y Molestos en el distrito de Ica.

