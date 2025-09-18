Irregularidades en el uso de recursos económicos, presunta desaparición de bienes y la falta de transparencia en el alquiler de espacios fueron denunciadas en la I.E. Víctor Manuel Maurtua, ubicada en el distrito de Parcona (Ica).

Solicitud ante congresista

La alerta fue presentada por el ciudadano Víctor Raúl Hualpa Bellido, docente cesante desde diciembre de 2024, quien solicitó a la congresista María Antonieta Agüero Gutiérrez interceder ante la Dirección Regional de Educación de Ica (DRE Ica) para exigir explicaciones sobre una serie de observaciones detectadas por la Contraloría en su Informe de Orientación de Oficio N.º 006-2025-OCI/0723-SOO.

Entre las principales preocupaciones, Hualpa señala que la institución es propietaria de 20 puestos de mercado —alquilados desde hace años— cuyos ingresos no son informados ni registrados de manera transparente. Tampoco se conoce con claridad cuánto se recauda por el alquiler del cafetín y los quioscos escolares. A esto se suma el desconocimiento de los saldos en cuentas bancarias del colegio desde el año 2016, pese a que en 2015 se reportaban más de 145 mil soles.

También alertó sobre la presunta desaparición de equipos en los talleres de carpintería metálica, electricidad y costura, lo que ha paralizado las actividades prácticas para los estudiantes. Entre los bienes extraviados también se mencionan una pizarra electrónica del área de matemática y una laptop del área de inglés.

Según Hualpa, desde el año 2016 el director del colegio no ha rendido cuentas ni convocado a reuniones de docentes para informar sobre ingresos, egresos o el destino de los recursos. Por ello, en diciembre de 2023, solicitó formalmente esta información amparado en la Ley de Transparencia, sin obtener respuesta.

Ante estos hechos, solicitó que se investigue si la DRE Ica ha iniciado un proceso administrativo disciplinario, si se han aplicado medidas cautelares para proteger los bienes del colegio, y que se le dé celeridad al caso a fin de evitar maniobras dilatorias.

El 4 de agosto de 2025, la Contraloría General de la República remitió al despacho de la congresista Agüero documentación relacionada al caso, confirmando que se identificaron presuntas irregularidades en el manejo de recursos y bienes de la I. E. Víctor Manuel Maurtua.

Contraloría lo advirtió

Cabe señalar que, en mayo del 2025, la Contraloría alertó sobre la falta de transparencia en alquiler de ambientes del mencionado colegio. Según el informe, funcionarios del colegio firmaron contratos en los años 2023 y 2024 para el alquiler de ambientes como quioscos de fotocopiado y cafetín escolar. No obstante, no se encontraron evidencias documentadas de arrendamientos anteriores ni de los 40 espacios usados como puestos de mercado desde 1998, lo cual impide conocer con precisión el monto real de ingresos propios generados por el plantel.

De los cuatro contratos entregados por el director del centro educativo, tres corresponden al alquiler de dos quioscos de fotocopiadora (2023-2024) y uno al cafetín escolar (2024). Sin embargo, no se acredita documentación previa ni contratos vigentes relacionados al uso comercial de los espacios adicionales, pese a reiteradas solicitudes por parte del órgano de control.

La Contraloría realizó entrevistas selectivas a ocupantes de los puestos de mercado. Algunos comerciantes manifestaron haber firmado contratos desde 1998 o en los últimos cinco años, y señalaron que realizan pagos periódicos directamente a un docente del plantel.

“Pago 120 soles mensuales, 60 por cada puesto, al Sr. Aquije. Cuando no tengo efectivo, lo hago por Yape. Me entregan un recibo”, declaró una de las comerciantes.

