La Policía Nacional del Perú informó sobre la detención de Glever Javier Romero Sayritupac (46), conocido con el alias de “Chacalón”, quien contaba con una requisitoria vigente por el delito de violación de la libertad sexual en agravio de una menor de 13 años. La intervención se realizó el sábado 20 de diciembre de 2025, en el marco de un operativo policial desarrollado en la ciudad de Ica.

La detención se produjo aproximadamente a las 8:30 de la mañana en las inmediaciones del asentamiento humano El Huarango P-14, en el sector de La Tierra Prometida. Como referencia del lugar se indicó un lubricentro conocido de la zona. El intervenido fue reducido sin que se registren incidentes y trasladado de inmediato a la dependencia policial.

De acuerdo con el reporte oficial, sobre Romero Sayritupac pesaba una orden de captura emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, correspondiente al Expediente N.º 2641. La requisitoria había sido dispuesta con fecha 5 de diciembre de 2025, por un proceso relacionado con delitos contra la libertad sexual.

Las investigaciones fiscales señalan que los hechos materia del proceso se remontan al año 2019 y estarían vinculados a presuntos abusos sexuales cometidos contra una menor de 13 años, vecina del detenido, en el sector de La Tierra Prometida, en la ciudad de Ica. El caso fue asumido por el Ministerio Público desde su etapa inicial.

El proceso judicial avanzó en las instancias correspondientes y fue evaluado por el Poder Judicial. En ese marco, la Segunda Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Ica ratificó una sentencia de cadena perpetua contra el acusado, además de fijar una reparación civil de 20 mil soles a favor de la menor agraviada.

Tras concretarse la captura, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para el cumplimiento de las diligencias de ley.

