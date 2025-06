Según estimaciones recientes de ComexPerú, la pobreza multidimensional en Ica alcanzó el 23.4% en 2024, una reducción de 1.5 puntos porcentuales frente al 2023, cuando se ubicó en 24.9%. Sin embargo, aún es bastante superior a la tasa de pobreza monetaria, que fue de 6% en 2024. Cabe señalar que, si bien la pobreza monetaria cayó 0.9 puntos porcentuales frente a 2023, aún no llega a los niveles del año 2019 (período prepandemia), cuando la tasa era de 2.6%.

Pobreza monetaria

La pobreza monetaria evalúa el consumo de los hogares, mientras que la multidimensional analiza aspectos como el acceso a servicios de salud, educación y vivienda adecuada. Desde hace cinco años, ComexPerú realiza su propia estimación de pobreza multidimensional, complementando el análisis oficial con indicadores que reflejan de forma más precisa las carencias estructurales de la población.

“La pobreza no solo se mide por lo que hay en el bolsillo, sino por las condiciones reales en las que vive una persona. Nuestra metodología busca visibilizar aquello que las cifras tradicionales muchas veces no muestran: la falta de cobertura de los servicios públicos, infraestructura adecuada y oportunidades concretas para progresar”, señaló ComexPerú.

Entre 2010 y 2024, la pobreza multidimensional en el Perú se redujo de 63% a 29.8%, una caída considerable frente al menor avance de la pobreza monetaria, que solo disminuyó de 30.8% a 27.6%. Esta mejora se explica principalmente por el aumento en la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS), que permitió que el 90.8% de la población accediera a algún tipo de seguro en 2024, frente al 63.4% en 2010.

Sin embargo, el acceso no garantiza calidad. A pesar de contar con seguro, más de 7.5 millones de personas no buscaron atención médica por voluntad propia cuando enfermaron o sufrieron accidentes en 2024, lo que refleja desconfianza o insatisfacción con los servicios de salud. Además, el número de personas que no accedió a atención por falta de dinero o lejanía al centro de salud apenas se redujo en los últimos años.

“La conclusión es clara: aumentar la cobertura de servicios es un primer paso, pero no es suficiente. El verdadero desarrollo social solo será posible cuando el acceso venga acompañado de calidad. De lo contrario, las cifras pueden mejorar, pero la realidad de millones de peruanos seguirá siendo la misma”, señaló la institución.

Para explorar los resultados completos y desagregados por región y dimensión, ComexPerú ha puesto a disposición del público un nuevo dashboard interactivo que permite visualizar de forma clara y dinámica los indicadores de pobreza multidimensional. Esta herramienta está disponible de manera gratuita y busca facilitar el análisis y la toma de decisiones con base en evidencia.

