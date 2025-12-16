Un perro abandonado y en estado crítico fue rescatado por efectivos policiales de la comisaría del distrito de Los Aquijes, quienes lo encontraron en la vía pública con una grave herida en una de sus patas y signos evidentes de infección.

Grave herida

El animal presentaba una profunda lesión en la pierna izquierda, la cual se encontraba infestada de gusanos, situación que ponía en riesgo su vida. Ante la emergencia, los agentes intervinieron de inmediato y lo trasladaron a un centro veterinario para recibir atención especializada.

En el establecimiento, el perro fue bañado, desparasitado y sometido a curaciones tanto externas como internas, logrando estabilizar su estado de salud. Gracias a la rápida acción, el animal logró superar el cuadro crítico en el que se encontraba.

Tras el rescate, el perro quedó bajo el cuidado de los efectivos policiales en la comisaría distrital, donde actualmente se encuentra en recuperación y en un entorno seguro.

