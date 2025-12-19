Desde su creación el 26 de agosto de 2002, Prensa Escolar “El Guerrero” se ha consolidado como un espacio que combina creatividad, aprendizaje y compromiso social, acompañando a los estudiantes en una trayectoria de 23 años marcada por la innovación y la inclusión en la institución educativa Ezequiel Sánchez Guerrero 23008.

Habilidades comunicativas

A lo largo de su historia, el proyecto escolar ha tenido múltiples etapas: desde la realización de talleres de teatro y Clown Guerrero (2010-2012), hasta su incursión en el periodismo escolar y la televisión local. Entre 2012 y 2016, los estudiantes participaron en programas de TV Catalina, Canal 9 y Dunas TV Canal 39, experiencias que les permitieron difundir sus noticias y fortalecer sus habilidades comunicativas.

El miércoles 17 de diciembre se transmitió la última edición del año 2025, reafirmando su propósito de ser un espacio para dar voz a quienes generalmente no la tienen. Según Gianella Vásquez, presidenta de Prensa Escolar “El Guerrero”, el proyecto aborda “temas curiosos y saberes previos, sobre enfermedades, historia y otros contenidos, siempre pensando en que los estudiantes aprendan de manera activa”.

Actualmente, el equipo está conformado por seis alumnos de 3° y 4° grado de secundaria, y sus emisiones se realizan de lunes a viernes de 4:00 a 4:15 de la tarde. Además de noticias, el programa cubre eventos especiales, como el Bicentenario o el éxito de proyectos escolares, como los Promotores Turísticos Ezequielinos, que recibieron reconocimiento en FONDEP.

La labor de Prensa Escolar “El Guerrero” también ha evolucionado hacia la inclusión: estudiantes con habilidades diferentes participan activamente, reforzando sus capacidades y promoviendo la integración. Además, el proyecto mantiene actividades sociales, como la colaboración con asilos de ancianos a través de los Clown Guerrero, fomentando el compromiso con la comunidad.

Durante estos 23 años, la dirección de Prensa Escolar “El Guerrero” ha estado a cargo del auxiliar y docente Arturo Mendoza Moyano, quien ha acompañado a generaciones de estudiantes en su formación comunicativa, artística y social.

Se agradeció a los directivos que creyeron en este proyecto extracurricular cuando no era fácil hacerlo; al profesor, Luis Pacheco, Aparicio Mejía Carola, Huamán de La Cruz Myke, y al actual director, Richard Cuadros.

VIDEO RECOMENDADO