Representantes de diversas instituciones que integran la Red Regional contra la Trata de Personas en Ica sostuvieron una reunión de coordinación para definir las acciones que se llevarán a cabo con motivo del Día Nacional contra la Trata de Personas.

Enfoque preventivo

Durante el encuentro, se acordó una serie de actividades orientadas a sensibilizar a la población sobre este delito que continúa afectando a víctimas en distintas regiones del país. Las acciones estarán a cargo de cada entidad miembro de la red y se enfocarán en la prevención, difusión de información clave y el fortalecimiento del compromiso ciudadano frente a esta problemática.

La jornada fue liderada por la Gerencia Regional de Desarrollo Social, a cargo del gerente Roberto López Mariños, y reunió al equipo técnico del Gobierno Regional de Ica junto a representantes de instituciones públicas y organizaciones vinculadas a la lucha contra la trata.

La trata de personas, considerada una grave vulneración de los derechos humanos, sigue siendo una preocupación latente en la región. Por ello, las autoridades locales destacan la necesidad de un trabajo articulado y constante para hacerle frente desde todos los frentes posibles.

