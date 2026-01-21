El Poder Judicial, a través del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo de la jueza Lucy Juliana Castro Chacaltana, dictó cuatro meses de prisión preventiva contra Jimmy Javier Solís Muñante, investigado por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, en agravio de una menor de edad de iniciales F.S.D.Y. (15).

Grave delito

La medida coercitiva fue dispuesta tras declararse fundado el requerimiento presentado por el Ministerio Público, al haberse acreditado la concurrencia de los presupuestos establecidos en los artículos 268 y 269 del Código Procesal Penal, referidos a la existencia de graves y fundados elementos de convicción, la prognosis de la pena y el peligro de fuga.

Según el requerimiento fiscal, los hechos habrían ocurrido el 14 de enero de 2026, aproximadamente a las 2:00 de la tarde, cuando la agraviada se encontraba caminando por la calle La Mar de esta ciudad, en compañía de su hermana mayor. Durante el trayecto, el investigado se aproximó a la menor y habría ejecutado conductas indebidas en su perjuicio, primero mientras transitaban por la vía pública y luego al adelantarse e ingresar rápidamente a un inmueble cercano, donde habría reiterado su accionar antes de refugiarse en el interior del predio.

Inmediatamente después de lo ocurrido, la menor agraviada y su hermana comunicaron los hechos a la Policía Nacional del Perú. Con la llegada del personal policial y la participación de la propietaria del inmueble y familiares, se realizó la búsqueda del imputado, quien fue hallado oculto en la parte superior del edificio, procediéndose a su reducción y detención, al coincidir con las características proporcionadas por la víctima.

De acuerdo con la resolución judicial, la prisión preventiva se computa desde el 14 de enero de 2026 y vencerá el 13 de mayo de 2026, disponiéndose el internamiento del imputado en el establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), así como su inscripción en el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva (RENADESPPLE), conforme a ley.

