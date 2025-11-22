La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha, logró prisión preventiva por siete meses contra Carlos Enrique Almeyda Flores, investigado por la presunta comisión del delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menor de edad, en perjuicio de su hija de 09 años.

Grave delito

El caso se inició el 17 de octubre de 2025, cuando la Fiscalía de turno recibió la comunicación de la Comisaría PNP de Chincha Baja, que reportó la detención del investigado tras ser señalado como presunto autor de actos de connotación sexual.

Según la información recibida, por la directora de la Institución Educativa de la menor agraviada, alertó a las autoridades ante un posible hecho delictivo cometido contra una de sus estudiantes. La docente se entrevistó con la menor, quien refirió haber sido víctima de tocamientos indebidos presuntamente perpetrados por su progenitor.

Tras la verificación inicial de la información y la intervención policial, el fiscal a cargo del caso Juan Francisco Quispe Sotelo, dispuso el inicio de diligencias urgentes y reunió elementos de convicción que permitieron formalizar la investigación preparatoria contra Carlos Enrique Almeyda Flores.

Con base en dichos elementos, el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial la imposición de prisión preventiva, sustentando la existencia de graves y fundados elementos de convicción, así como el riesgo procesal correspondiente.

Durante la audiencia realizada el 20 de noviembre, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chincha acogió el requerimiento fiscal y ordenó el internamiento preventivo del investigado en un establecimiento penitenciario por un plazo de siete meses, medida que vencerá el 16 de junio de 2026.

