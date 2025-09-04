El general PNP Leiby Huamán Daza, jefe de la Región Policial Ica, se pronunció sobre la extradición de Olftan Domingo Rivas Ramos de 43 años, un sujeto involucrado en el asesinato del periodista Gastón Medina Sotomayor, quien fue detenido en el mes de agosto en Chile.

Elementos de convicción

“Se ha capturado a alias Pancho, de nacionalidad venezolana. Se le ha encontrado en poder de ketamina, que es una droga sintética moderna, en Chile. La justicia chilena ha dictado 120 días de prisión preventiva y esa investigación se trabaja con la Fiscalía de Derechos Humanos para que se realice la extradición de esta persona al Perú”, declaró el general Huamán.

El jefe policial agregó que “ya se inició los trámites y la extradición podría ser mucho antes. El análisis de la investigación es muy amplio, entonces también da tiempo para continuar con los análisis y tener elementos de convicción que puedan determinar su participación en el delito criminal”.

Sobre la autoría intelectual del crimen, señaló: “En el tema de los autores intelectuales, la línea de investigación está muy bien encaminada. La información que se está analizando es muy amplia. Hay que entender que el tema de homicidios, crímenes a sueldo, obedece a móviles entre el autor material e intelectual, y en medio de eso está el intermediario. Entonces, para poder incriminar la autoría intelectual, tenemos que decir que la línea de investigación es la correcta”.

Cabe señalar que, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detuvo a Olftan Domingo Rivas Ramos, en la comuna de Maipú, Santiago, en relación al asesinato de Medina, ocurrido el 20 de enero de 2025 en Ica.

Además, se reveló su pertenencia a la agrupación criminal “Los Piratas de Aragua”, facción de la conocida organización venezolana Tren de Aragua, que opera en varios países. Tenía vigente una orden de detención preliminar emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, además de una orden de captura internacional.

El asesinato de Gastón Medina Sotomayor ocurrió en la puerta de su domicilio ubicado en la urbanización San Isidro, en Ica. La Policía Nacional ha avanzado en las investigaciones tras el análisis de las cámaras de seguridad cercanas al lugar del ataque.

Entre los detenidos figura Pablo Javier Echevarría Juárez, alias Barrabás, presunto autor material del crimen, capturado el 16 de mayo en una vivienda del distrito de Subtanjalla. Actualmente se encuentra en prisión preventiva hasta febrero de 2026. También fue identificado Johan Anderson Parra Tayupo, alias Parra, quien cumple prisión preventiva por tráfico ilícito de drogas.

Además de “Barrabás”, “Parra” y el recientemente capturado Rivas Ramos, las autoridades identificaron a dos prófugos: Felipe Alejandro Zavaleta Ramírez, alias Matatán o Pelado, y Luis Antonio Aguilar Azuaje, alias Cheo. Ambos, también venezolanos, cuentan con órdenes de captura nacionales e internacionales, y están siendo buscados activamente con apoyo de Interpol.

