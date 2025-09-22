El Gobierno Regional de Ica participó en la inauguración de la Expo Perú Los Andes 2025, evento desarrollado en la ciudad del Cusco y considerado como una de las plataformas más importantes para la articulación económica, turística y cultural entre las regiones del sur del país.

Promueven oportunidades

La delegación iqueña estuvo representada por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, junto con la Dirección Regional de la Producción, la Dirección Regional de Agricultura y la Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, que sostuvieron reuniones y coordinaciones con sus pares de otras regiones.

Durante la ceremonia, que contó con la presencia de gobernadores regionales de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Lambayeque, así como autoridades del Ejecutivo, el viceministro de Interculturalidad, Percy Barranzuela Bombilla, resaltó la importancia de fortalecer la identidad cultural como motor para el desarrollo territorial.

La Expo Perú Los Andes tiene como objetivo promover el comercio interregional, potenciar las exportaciones, atraer mayor flujo turístico y revalorar el patrimonio cultural de la macrorregión andina.

En esta edición, se desarrollan ruedas de negocios y espacios dedicados a la promoción de la producción agroindustrial, textil y artesanal, así como actividades culturales y gastronómicas.

