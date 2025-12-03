En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Municipalidad de Salas, a cargo del alcalde Javier Fernández Matta, organizó una Campaña de Difusión y Pasacalle Interinstitucional con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la prevención de la violencia de género y promover entornos seguros para niñas, adolescentes y mujeres.

Cultura de paz

La iniciativa, coordinada a través del CODISEC, contó con la participación activa de autoridades locales, instituciones públicas, organizaciones civiles y comunidades educativas, reafirmando el compromiso de la provincia con la construcción de una cultura de paz y respeto.

Entre las instituciones que lideraron la campaña estuvieron el Centro de Emergencia Mujer – Salas, la PNP Comisaría Salas y el Juez de Paz. Asimismo, participaron la regidora municipal Gloria Peña Siguas, la Tnte. Gobernadora de Ana Jara Mirtha Benavides Acho, representantes del Colegio de Psicólogos de Ica y estudiantes de universidades.

La jornada incluyó recorridos por calles del distrito y actividades de difusión que permitieron acercar mensajes de prevención y concienciación a la ciudadanía, reforzando la importancia de generar entornos libres de violencia, discriminación y acoso, donde la igualdad y el respeto sean pilares fundamentales de la convivencia.

VIDEO RECOMENDADO