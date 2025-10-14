Con gran participación estudiantil, EsSalud Ica, realizó una campaña en el Colegio de Alto Rendimiento (COAR). El equipo médico brindó más de mil atenciones en diversas especialidades, acercando los servicios de salud a los jóvenes en su propio entorno educativo.

Hábitos saludables

La jornada, organizada por la Oficina de Coordinación de Prestaciones de la Red Asistencial Ica de EsSalud, buscó promover el bienestar integral y fortalecer la cultura de prevención en la comunidad escolar.

El Dr. Víctor Donayre Morón, jefe de la Oficina de Coordinación de Prestaciones, destacó la gran convocatoria y el impacto positivo de la actividad, que ofreció atención en medicina general, consejería psicológica, odontología preventiva y obstetricia, con un enfoque integral en la salud de los adolescentes que cubre tanto aspectos clínicos como de su salud reproductiva y emocional.

“Cada atención representa una oportunidad para detectar a tiempo factores de riesgo y reforzar hábitos saludables desde la escuela”, indicó.

Además de las consultas, se realizaron controles de la presión arterial, vacunación, entrega gratuita de medicamentos y se impartieron charlas educativas sobre nutrición, en las que los especialistas compartieron consejos para una alimentación balanceada que favorezca el rendimiento académico y físico.

En tanto, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, felicitó al equipo de profesionales por su compromiso y destacó la importancia de estas acciones conjuntas.

