EsSalud Ica, realizó una campaña en el Colegio de Alto Rendimiento (COAR). El equipo médico brindó más de mil atenciones en diversas especialidades, acercando los servicios de salud a los jóvenes

Hábitos saludables

La jornada, organizada por la Oficina de Coordinación de Prestaciones de la Red Asistencial Ica de EsSalud, buscó promover el bienestar integral y fortalecer la cultura de prevención en la comunidad escolar.

El Dr. Víctor Donayre Morón, jefe de la Oficina de Coordinación de Prestaciones, destacó la gran convocatoria y el impacto positivo de la actividad, que ofreció atención en medicina general, consejería psicológica, odontología preventiva y obstetricia, con un enfoque integral en la salud de los adolescentes que cubre tanto aspectos clínicos como de su salud reproductiva y emocional.

“Cada atención representa una oportunidad para detectar a tiempo factores de riesgo y reforzar hábitos saludables desde la escuela”, indicó.

Además de las consultas, se realizaron controles de la presión arterial, vacunación, entrega gratuita de medicamentos y se impartieron charlas educativas sobre nutrición, en las que los especialistas compartieron consejos para una alimentación balanceada que favorezca el rendimiento académico y físico.

En tanto, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, felicitó al equipo de profesionales por su compromiso y destacó la importancia de estas acciones conjuntas.

