El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), a través de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento (UGME), instaló 85 aulas de emergencia tipo domo, completamente equipadas con mobiliario escolar, en 32 instituciones educativas de nueve regiones del país durante el segundo trimestre de 2026.

Por la educación

La intervención demandó una inversión de S/10 492 653 y beneficia a 5100 estudiantes, quienes ahora cuentan con espacios temporales seguros, funcionales y adecuados para garantizar la continuidad del servicio educativo mientras se recupera la infraestructura afectada.

Las aulas fueron instaladas en instituciones educativas de Ica, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Lima y Puno, como parte de la respuesta del Pronied frente a las emergencias ocasionadas por lluvias intensas que comprometen la infraestructura escolar.

Entre las intervenciones destaca Ica, donde se instalaron 28 aulas de emergencia tipo domo en siete instituciones educativas, beneficiando a 1680 estudiantes. Asimismo, en Lambayeque se implementaron 21 aulas en once colegios, permitiendo mejorar las condiciones de aprendizaje de 1260 estudiantes.

Las aulas de emergencia tipo domo constituyen una solución modular que permite atender de manera rápida y eficiente a las instituciones educativas afectadas, ofreciendo ambientes seguros, equipados y adecuados para el desarrollo de las actividades académicas.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO