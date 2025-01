El megaproyecto del nuevo mercado Modelo se aproxima. El moderno centro tendría hasta seis niveles y podría albergar a 4 mil comerciantes, significando un eje de desarrollo económico para la provincia iqueña, así lo informó el presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Modelo de Ica, Miguel Tito Gutiérrez.

De seis niveles

Explicó que se encuentran en trámites con la Municipalidad Provincial de Ica, para que se concrete la compra y venta del centro de abastos, que espera por décadas, y de esta forma agilizar la continuidad del proceso para la obra.

“Tenemos una reunión con la comisión encargada de la compra y venta del mercado Modelo, que ya estamos para terminar, mañana estamos invitados a una sesión de concejo donde vamos a expresar el nuevo proyecto integral que vamos a hacer para de una vez ya tener un moderno mercado Modelo. Ya tenemos los inversionistas, la maqueta para que todo el público iqueño sepa la cantidad de asociados que puede albergar, y queremos sinceramente el apoyo de toda la población y los regidores, poder aprobar este gran proyecto y poder solucionar el tema legal del mercado Modelo”, declaró.

Añadió que, con el nuevo proyecto, se generaría una moderna y gigante infraestructura similar a los de supermercados. Asimismo, dio a conocer que otras asociaciones independientes del mencionado mercado, realizaron un pago aparte de hasta S/2 millones a la MPI.

“Como mercado estamos pidiendo nuestra propiedad, tenemos 20 años que no hemos podido regularizar y que lamentablemente no nos permiten desarrollarnos económicamente porque si ya tuviéramos la luz verde, estuviéramos a la vanguardia y de repente participando con Plaza Vea, Tottus y los supermercados. Había un tema legal con tiendas alrededor del mercado que no nos quieren pagar a nosotros, se oponen a pagarnos y hemos dejado que hagan el pago de hasta S/2 millones a la municipalidad y que el municipio invierta en trabajo que beneficien en los alrededores del mercado”, agregó.

Tito Gutiérrez también sostuvo que la inversión aproximada para el nuevo mercado Modelo es de 20 millones de soles, también comprenderá un acceso para oficinas del SAT Ica, una estructura de seis pisos y hasta un área de laboratorio.

“Vamos a absorber todo el comercio ambulatorio e integrarlos, ya que es un proyecto completo, nos hemos ido a un centro de conciliación y ahorita en realidad somos 800 asociados, pero con este proyecto podemos albergar a cerca de 4 mil comerciantes. Tenemos 3 asociaciones que están alrededor del mercado Modelo y hay una asociación que se opone a pagarnos a nosotros y hemos accedido a que paguen directo al municipio de Ica. Ellos quieren independizarse, van a tener su área y nosotros tenemos un proyecto para poder hacer realidad, y haya un mayor desarrollo económico”, finalizó.

