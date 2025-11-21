La Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, bajo la dirección del Mg. Víctor Uchuya Mendoza, viene participando en diversos concursos a nivel nacional. Uno de ellos es el proyecto concursante “Sin adicciones, elegimos cuidarnos y divertirnos mejor” dirigido por el coordinador del área de Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica (DPCC), Mg. Jhonny Edwin Seclén Cavero, pasó a la etapa nacional. Por ello, requiere de toda la población iqueña para que vote y puedan seguir en competencia.

Votar en el link

El Ministerio de Educación implementa programas, estrategias educativas nacionales, y una de ellas es la Estrategia Nacional de Participación Estudiantil “Somos Pares”. Una etapa de “Somos Pares” es “Ideas en Acción” que responde al asunto público “Adicción a las drogas y el alcohol” asunto elegido por votación universal este 2025.

Uno de estos proyectos concursante es “Sin adicciones, elegimos cuidarnos y divertirnos mejor” presentado por los estudiantes Víctor Gonzalo Morales Aguilar (1°E), Giordano Alexander García Salas (1°F), Bruce Nicola Peña Espinoza (1°G), Alexis Jhamir Guerrero Quispe (1°J), Miguel Stefano Trillo Carbajal (3°H) y Jesús Alonso Álvarez Hernández (5°D), dirigidos por el coordinador del área de DPCC del San Luis Gonzaga, Mg. Jhonny Edwin Seclén Cavero.

Para que el proyecto siga manteniéndose en el concurso, requiere que todos puedan votar ingresando al link https://ideasenaccion.perueduca.pe/votacion-publica. Una vez dentro, le dan click al departamento de Ica y escogen “Sin adicciones, elegimos cuidarnos y divertirnos mejor” y le dan click al corazoncito, ahí significa que ya tienen la primera votación. Luego tienen que elegir otros dos proyectos más de otros departamentos del Perú para que la votación sea válida. Luego presionan en votar que se encuentra en la franja amarilla, donde saldrá una nueva ventana y darán check en el cuadradito, ingresarán su correo electrónico, esperarán el código de verificación, lo copiarán. Luego seleccionan la provincia donde están y copian el código captcha y por última dan click en votar. Donde le saldrá una pantalla que dice que su voto ha sido registrado.

Los directivos y profesores hacen un llamado a los padres de familias, estudiantes y población en general se sumen a seguir votando para que el proyecto se pueda mantener en competencia. Las votaciones se cierran mañana sábado antes de la medianoche.