La provincia de Ica exige paz. El fin de semana se realizó una masiva vigilia en la plaza de Armas de Ica, donde los ciudadanos pedían el cese de la violencia y la criminalidad, que ya ha causado más de 70 muertes violentas en la región iqueña, en lo que va del 2024.

Exigen justicia

La población llegó con polos blancos en señal de paz y velas en mano, realizando la vigilia en el centro de Ica, se desplazaron también por los alrededores de la plaza mayor con carteles en manos y con frases como “Ica quieres Paz, “ni una muerte más”, “Kevin amigo, Ica está contigo”, “justicia para Kevin”, “No a la violencia” y otros.

El clamor popular pidió justicia por el homicidio del profesional de la medicina veterinaria, Kevin Flores Donayre de 45 años, quien desapareció el martes 22 de octubre en Subtanjalla y al día siguiente fue hallado sin vida. Su cuerpo se encontraba en una hacienda abandonada en el distrito de Salas y con evidentes signos de haber sido torturado. Era víctima de la extorsión.

“No veo mayor pronunciando del gobierno regional, ni de la policía, no se sabe nada sobre quien ha cometido esta atrocidad contra el profesional, porque Kevin era un productor vitivinícola, un enólogo, un padre de familia, un miembro respetable, y pedimos que este atroz crimen se aclare cuanto antes, ya tendríamos que saber que avances tienen”, declaró un participante en la vigilia.

En la misma línea se exigió un control exhaustivo a los ciudadanos extranjeros (venezolanos, colombianos y otros), quienes se encuentran en situación migratoria irregular en la ciudad iqueña.

“Exigimos que capturen a los criminales. Nosotros como empresarios no podemos vivir en la zozobra. Necesitamos tranquilidad, han extorsionado a varios productores vitivinícolas y no actúan. No es justo que la población del Perú, viva en este ambiente de inseguridad, por falta de acciones de las autoridades, la ley existe, pero hay que aplicarse tal cual, no es justo que la policía capture a los extorsionadores y luego sean liberados”, añadió otra manifestante.

