Los consejeros regionales de Ica, Rosario Gamonal y Hernán Herrera señalaron irregularidades en el cese del jefe de logística de la Red de Salud de Ica. Ante ello, el director ejecutivo de la mencionada institución, Ricardo Martínez, señaló que la acción se dio en cumplimiento a las normas.

Incumplió funciones

Martínez explicó que el cambio se debe a que el funcionario no realizó la compra de medicamentos para distintas unidades ejecutoras, pese a que la jefa de farmacia hizo la solicitud en reiteradas ocasiones ya que se advertía un desabastecimiento de medicinas en postas médicas.

“Con el logístico tuve bastantes problemas, el 9 de mayo del 2023, la jefa de farmacia solicitó la compra de medicamentos, y el señor no los compra, luego el 13 de junio se hace el reiterativo y no se ha gastado en las medicinas, que es un atentado contra la salud pública, se habló con él y se pidió una explicación, sin embargo, no se dio la compra. Además, tengo otro documento donde se compran insumos médicos a una empresa que en la Sunat figura como ferretería y no tenían el certificado de Digemid, por eso pedí que se anule esa orden”, declaró.

VIDEO RECOMENDADO