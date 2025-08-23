Nueve centros poblados de las provincias de Nasca, Palpa, Chincha e Ica han sido equipados con nuevos sistemas de potabilización, como parte de una iniciativa regional para mejorar el acceso a agua segura en zonas rurales.

Consumo humano

La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento (DRVCS) de Ica culminó la adquisición e instalación de módulos de seguridad y equipos de cloración, los cuales fueron entregados a los gobiernos locales mediante actas de compromiso.

Los equipos instalados varían según las características técnicas y necesidades de cada comunidad. Incluyen sistemas de cloración tipo M1, M3 y M3-A, así como bombas eléctricas dosificadoras para la inyección de cloro.

Entre las localidades beneficiadas se encuentran Nasca – Changuillo: Coyungo y La Legua recibieron módulos de seguridad tipo M1 con equipos de cloración por goteo. Palpa – Tibillo: Tibillo también fue equipado con un sistema similar. Chincha – San Pedro de Huacarpana: San Lorenzo cuenta ahora con un módulo tipo M1 y clorador.

Asimismo Ica – La Tinguiña: En Chanchajalla se instaló un sistema de cloración con bomba eléctrica dosificadora. Chincha – El Carmen: San Luis fue equipado con el mismo sistema de inyección. Chincha – Chincha Baja: San Fernando y Quinta Magdalena incorporaron equipos similares, esta última con un módulo M3-A y la provincia de Nasca – Vista Alegre: En Poroma se instaló un módulo M3-A con sistema de cloración eléctrica.

La medida busca reducir los riesgos sanitarios asociados al consumo de agua sin tratar, una problemática aún persistente en diversas zonas rurales de la región. Con esta intervención, se espera mejorar la calidad de vida de cientos de familias que, hasta ahora, dependían de fuentes hídricas sin tratamiento adecuado.

