Los trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Ica participaron en un acto cívico que incluyó el izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional.

Símbolos patrios

La actividad, organizada por la institución, buscó fortalecer la identidad cívica de los participantes y reafirmar su compromiso con la atención a la ciudadanía. Según indicaron algunos funcionarios, este tipo de ceremonias refuerza el respeto por los símbolos patrios y promueve la vocación de servicio dentro de la institución.

El acto se llevó a cabo en las instalaciones de la DRTC Ica y contó con la participación del personal en diferentes niveles, quienes destacaron la importancia de mantener un vínculo cercano con la comunidad y el país a través de la responsabilidad y el servicio público.

