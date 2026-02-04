La Red Asistencial de EsSalud Ica y el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC) firmaron un importante convenio para impulsar el programa “Prevenir”, cuyo objetivo central es fortalecer la salud de los trabajadores mediante evaluaciones integrales, detección temprana de enfermedades y promoción de hábitos saludables.

Prevención en salud

El gerente del PETACC, Luis Murguía Vilchez, destacó la relevancia del acuerdo: “Este convenio nos permitirá realizar exámenes de laboratorio, controles médicos preventivos y actividades de promoción de la salud entre nuestros colaboradores. La prevención es la mejor manera de garantizar bienestar y productividad”, señaló.

El programa incluye controles periódicos para enfermedades crónicas y pruebas específicas para la detección temprana de cáncer de mama, cuello uterino y próstata, garantizando que los trabajadores reciban atención oportuna y puedan mantener su salud bajo control.

Además, la Red Asistencial de EsSalud Ica otorgó al PETACC el reconocimiento como “Entidad amiga de la salud”, por promover entre su personal Estilos de Vida Saludable y demostrar un compromiso constante con la prevención y el bienestar.

