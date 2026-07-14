La pasión por el fútbol y el Mundial 2026 también se refleja en los registros de nacimiento en la región Ica. Según informó el jefe regional del Reniec, Marco Garrido, un total de 120 niños fueron inscritos con el nombre de Neymar, convirtiéndose en el nombre de futbolista más utilizado por los padres de familia en la región. A esta tendencia se suman decenas de menores registrados con nombres de otras estrellas del balompié internacional

Pasión mundialista

Garrido precisó que, además de los 120 Neymar, existen 80 menores llamados Lionel y 60 inscritos como Messi, pese a que este último corresponde originalmente a un apellido. También figuran 50 niños con el nombre Cristiano, 30 llamados Ronaldo, así como otros inspirados en figuras actuales como Haaland, Mbappé, Luka Modrić, Lewandowski e incluso Dibu.

“Los nombres que con más frecuencia es utilizado por los padres para bautizar a sus niños es el de Neymar, son 120 en la región. Tenemos 80 Lionel, 60 Messi, 50 Cristiano y 30 Ronaldo”, señaló Marco Garrido. Agregó que en los registros también aparecen dos Haaland, seis Mbappé, cuatro Luka Modrić, seis Lewandowski y un Dibu, evidenciando el impacto que tienen las grandes figuras del fútbol mundial en las familias.

El jefe del Reniec sostuvo que esta tendencia responde a la influencia que ejerce el deporte rey, especialmente durante los campeonatos internacionales. “Definitivamente el fútbol es un deporte de pasiones; todos estamos involucrados, principalmente los jóvenes, niños y adolescentes, que se identifican con este deporte tan difundido a nivel mundial”, manifestó.

Durante la entrevista, Garrido también recordó que el Reniec cumplió 31 años de vida institucional, ratificando su compromiso con la garantía del derecho a la identidad y el fortalecimiento de sus servicios mediante el uso de tecnología y una atención más cercana a la ciudadanía. Asimismo, indicó que la institución ya se prepara para afrontar la demanda que generarán las próximas elecciones regionales y municipales.

Finalmente, exhortó a los ciudadanos a renovar su Documento Nacional de Identidad con anticipación, especialmente si está próximo a vencer. Explicó que el trámite puede realizarse hasta 60 días antes de la fecha de caducidad y recordó que el Reniec continúa impulsando la masificación del DNI electrónico, documento que reemplazó definitivamente al tradicional DNI azul.

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