Tras una jornada llena de expectativa y participación vecinal, Amyra Gonzales Ormeño fue coronada como reina de Los Aquijes 2025, título que la convierte en la representante oficial del distrito durante las celebraciones por el 99.º aniversario de creación política.

Soberana del distrito

Como nueva soberana, Gonzales Ormeño —nieta del profesor DT José Gonzales y del ingeniero Pablo Ormeño— estará presente en todas las actividades programadas por el aniversario, desde eventos protocolares hasta actividades culturales y espectáculos musicales. Su participación busca acompañar a las instituciones del distrito y fortalecer el sentido de unidad en estas fechas festivas.

La agenda central de este sábado 29 de noviembre incluye presentaciones artísticas en la Plaza de Armas de Los Aquijes. Desde la 1:00 p.m. se presentará Los Márquez – La Clave de Ica, mientras que a las 9:00 p.m. subirán al escenario La Auténtica de Ica y nuevamente Márquez – La Clave de Ica.

Las celebraciones continuarán durante el fin de semana con la presencia permanente de la reina en cada actividad programada.

