La atención a la primera infancia en contextos de vulnerabilidad continúa siendo una prioridad en la región. En el marco de la estrategia nacional EDUCUNA, se llevó a cabo la III Asistencia Técnica de Gestión, dirigida por una especialista de la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación (MINEDU), con el objetivo de fortalecer la implementación del servicio de cuidado diurno para niños y niñas de 12 a 36 meses.

Primera infancia

Durante la jornada técnica se presentó un balance de los avances alcanzados en la región en cuanto a cobertura, calidad del servicio, infraestructura y estándares pedagógicos. La evaluación incluyó tanto las cunas como las cunas jardín públicas del ámbito urbano, y buscó identificar áreas clave para mejorar la atención integral de los menores.

Uno de los puntos más relevantes fue la necesidad de reducir brechas en el acceso al servicio y asegurar condiciones adecuadas de atención, en vista de la evaluación que realizará el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en 2026. Esta evaluación será crucial para definir la continuidad presupuestal de EDUCUNA como política pública a nivel nacional.

En materia de ejecución financiera, la región Ica reporta un avance del 90% del presupuesto asignado, lo que evidencia un alto nivel de eficiencia en el uso de recursos destinados a la infancia.

