Personal de Serenazgo del distrito de Los Aquijes atendió el llamado de una vecina que alertó sobre la presencia de varios murciélagos al interior de su vivienda, generando preocupación entre los moradores.

Temor en familia

Tras recibir la alerta en la Base de Serenazgo, los agentes se trasladaron hasta el inmueble para brindar el apoyo correspondiente. La intervención se realizó en coordinación con el gerente de Servicios Municipales y Gestión Ambiental, quienes adoptaron las acciones necesarias ante la situación reportada.

De acuerdo con la información proporcionada, la vivienda, construida principalmente con esteras, albergaba a más de una decena de murciélagos en su interior. Ante ello, se procedió a atender la eventualidad con las medidas correspondientes para evitar riesgos para los ocupantes.

Las autoridades municipales recordaron a la población que, ante situaciones similares o cualquier emergencia que requiera apoyo, pueden comunicarse con la Base de Serenazgo del distrito de Los Aquijes a través de los números 983 813 484 y 983 811 043.

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