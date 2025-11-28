Ayer a las 9:00 a. m., se llevó a cabo una ceremonia cívico–patriótica en el Monumental Parque “Andrés Avelino Cáceres”, ubicado en la urbanización La Moderna, en conmemoración del 146.° aniversario de la Batalla de Tarapacá, así como del acto heroico del Guardia Civil Mariano Santos Mateos y el Día del Arma de Infantería del Ejército del Perú.

Héroes nacionales

El evento inició con la llegada del General PNP Leiby Antonio Huamán Daza, jefe de la Región Policial Ica, quien recibió los honores correspondientes antes de incorporarse al acto central. El alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes Roque, dio la bienvenida a las autoridades presentes.

La comitiva oficial estuvo integrada por el coronel PNP (r) Ricardo Guillén Balbín, gerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres, en representación del gobernador regional Jorge Hurtado Herrera, y por el mayor EP David Fernández, representante de la ORM N.° 051-A del Ejército del Perú. Las autoridades realizaron el tradicional pase de revista a las escoltas formadas en la alfombra verde del Parque Cáceres.

El homenaje contó con la participación de delegaciones escolares de instituciones como Geniomatic Rodas, Geunica School, José Carlos Mariátegui, San Miguel, Antonia Moreno de Cáceres y San Luis Gonzaga.

Asimismo, se sumaron secciones de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional. Todas las delegaciones desfilaron con marcado fervor patriótico al compás de la Banda de Música de la Escuela Superior PNP de Santiago – Ica.

La ceremonia reafirmó el reconocimiento a los héroes nacionales que participaron en la gesta histórica de Tarapacá y destacó el compromiso de las instituciones locales con la conservación de la memoria histórica del país.

