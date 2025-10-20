En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, la Dirección Regional Agraria Ica (DRA Ica) llevó a cabo una ceremonia de reconocimiento a las mujeres del campo que participan activamente en la feria “De la Chacra a la Olla”, destacando su papel fundamental en el desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de las familias rurales en la región.

Producción sostenible

El evento se realizó en el frontis de la institución y contó con la presencia de autoridades regionales, representantes de organizaciones sociales y emprendedoras del agro, quienes expresaron su admiración y respaldo al trabajo incansable de las mujeres rurales.

Durante la jornada, se reconoció la participación de la Asociación de Mujeres Organizadas y Resilientes en Acción (AMORA), así como de la empresa MomDriver, un servicio de taxis liderado por mujeres para mujeres, que se sumó al homenaje ofreciendo traslados gratuitos a las participantes de la feria.

En el acto protocolar, se destacó el esfuerzo, el liderazgo y la contribución diaria de las mujeres rurales a la economía familiar agraria y a la producción sostenible en la región.

“Las mujeres rurales son el corazón de la agricultura familiar. Su esfuerzo, conocimiento y perseverancia hacen posible que la alimentación llegue a nuestras mesas”, expresó un representante de la institución.

VIDEO RECOMENDADO