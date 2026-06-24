La Dirección Regional Agraria de Ica rindió un merecido homenaje a los hombres y mujeres del campo en el marco del Día del Campesino, actividad que reunió a autoridades regionales, locales y productores agrarios de las cinco provincias de la región.

Desarrollo agrario

La celebración tuvo como objetivo reconocer la invaluable labor que realizan los agricultores, quienes con esfuerzo, dedicación y compromiso contribuyen diariamente al desarrollo económico, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento del sector agrario de la región Ica.

Durante el acto protocolar participaron representantes de la Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional de Ica, autoridades locales y diversas instituciones vinculadas al sector agrario, quienes destacaron el papel fundamental de los productores en el crecimiento y sostenibilidad de la actividad agrícola.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la entrega de reconocimientos a productores líderes de las provincias, distinguidos por su trayectoria, liderazgo, innovación y permanente compromiso con el desarrollo del agro regional.

Asimismo, se resaltó el reconocimiento “Héroes del Campo”, iniciativa promovida por el MIDAGRI que distingue a personas destacadas en las actividades agrícolas, pecuarias y forestales, valorando su contribución al fortalecimiento del sector agrario peruano.

La ceremonia también contó sorteo de herramientas y productos agrícolas, como también presentaciones artísticas, expresiones culturales y espacios de integración que permitieron fortalecer los lazos entre productores, instituciones y autoridades, en un ambiente de confraternidad y reconocimiento al trabajo del campo.

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