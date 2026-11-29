Un nuevo robo de vehículo fue registrado por una cámara de seguridad en el distrito de La Tinguiña, donde un sujeto se robó una motocicleta tipo Cross en cuestión de segundos.

Inseguridad ciudadana

El hecho ocurrió aproximadamente a las 4:23 de la tarde del viernes 27 de noviembre, en la intersección de la avenida Madrid con la calle Tunos, donde un sujeto sustrajo una motocicleta lineal de colores blanco y rojo, aprovechando la ausencia de su propietario.

En las imágenes se observa que el individuo llevaba una capucha que cubría parte de su rostro y una gorra para evitar ser identificado. Tras acercarse a la unidad, manipuló los seguros y, en apenas 13 segundos, logró liberarla para luego empujarla varios metros hasta conseguir encender el vehículo.

Una vez que puso en marcha la motocicleta, el sujeto escapó con rumbo desconocido, sin que se advierta la intervención de alguna persona que pudiera impedir el robo. Las imágenes registradas por la cámara de vigilancia podrían contribuir a identificar al presunto responsable y establecer su ruta de escape.

Según los pobladores, este tipo de hechos estaría repitiéndose en diferentes sectores de La Tinguiña y Parcona, donde presuntos delincuentes utilizarían modalidades similares para sustraer motocicletas. Ante ello, solicitaron mayor vigilancia policial y exhortaron a quienes puedan reconocer al sujeto o conocer su paradero a comunicar la información a la Policía o al contacto proporcionado por los afectados, quienes anunciaron una recompensa.

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