Un humilde mototaxista denunció el robo de su unidad la mañana del 18 de diciembre, luego de dejarla estacionada en la avenida Cutervo, en la provincia de Ica.

Hurto y extorsión

Según relató, al retornar al lugar donde había dejado su mototaxi de color rojo, esta ya no se encontraba, desconociéndose el momento exacto en que fue sustraída.

El agraviado precisó que el robo ocurrió en una zona donde habitualmente se estacionan vehículos, pero que carece de cámaras de videovigilancia, situación que habría facilitado el accionar delictivo. Tras percatarse del hurto, acudió de inmediato a interponer la denuncia policial correspondiente y advirtió que no se trataría de un hecho aislado, ya que en el mismo sector se han reportado robos de motocicletas, mototaxis y autopartes.

Horas después del hecho, la víctima, denunció haber sido extorsionado, tras difundir en redes sociales información sobre su unidad robada. Según su testimonio, sujetos desconocidos lo contactaron telefónicamente, asegurando tener el mototaxi y exigiéndole el pago de 1,500 soles para su devolución.

Mientras tanto, su mototaxi, con placa de rodaje 3366-9Y, continúa desaparecida y constituye su principal herramienta de trabajo. La Policía Nacional investiga.

