Al promediar las 8:00 de la noche, una joven fue víctima del robo de su cartera en la urbanización Las Mercedes, a solo una cuadra de la comisaría de Ica.

Inseguridad total

Según las imágenes registradas, dos sujetos a bordo de una mototaxi amarilla, sin placa visible, interceptaron a la víctima cuando se encontraba caminando junto a su novio, sorprendiendo a la pareja en plena vía pública.

De acuerdo con la información, los jóvenes advirtieron una actitud sospechosa de los ocupantes del vehículo y observaron cómo uno de ellos descendía; sin embargo, en cuestión de segundos, el sujeto arremetió contra la mujer y le arrebató su cartera, que contenía dinero en efectivo y su teléfono celular. Tras el ataque, la víctima pidió auxilio e intentó perseguir a los delincuentes, pero estos lograron huir rápidamente del lugar.

Pese a la cercanía de estas instituciones, los delincuentes actuaron con total impunidad, evidenciando una preocupante situación de inseguridad ciudadana en pleno corazón de la ciudad de Ica.

VIDEO RECOMENDADO