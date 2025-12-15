Dos casos similares de presunto dopaje y robo fueron reportados ayer en la provincia de Ica, generando preocupación por la vulnerabilidad de jóvenes que quedan inconscientes en la vía pública tras consumir bebidas alcohólicas.

Víctimas de robo

El primer hecho ocurrió en el sector de San Joaquín, a la altura de la compañía de bomberos y cerca de la carretera Panamericana Sur. Un joven fue encontrado tirado en la vereda, completamente inconsciente. Según testigos, no respondía a ningún llamado de los vecinos y habría sido víctima de “pepeo”, ya que presentaba signos de dopaje. Del lugar se llevaron su teléfono celular y todas sus pertenencias, incluso sus zapatillas.

El segundo caso se registró en el distrito de La Tinguiña, donde personal de serenazgo acudió a una emergencia en el centro poblado Los Jazmines. En el lugar fue hallado un joven en estado de confusión, desorientado y con dificultad para comunicarse. Al ser auxiliado, solo pudo indicar que se llamaba Dani y que provenía del distrito de Comas, en Lima.

De acuerdo con la información recabada, el joven también habría sido dopado y despojado de su celular y objetos de valor, quedando abandonado en la vía pública. Los serenos le brindaron asistencia inmediata y activaron los protocolos correspondientes.

Estos hechos evidencian un patrón delictivo en el que personas en estado etílico o de inconsciencia se convierten en blanco fácil de delincuentes, quienes en algunos casos se hacen pasar por taxistas y abandonan a sus víctimas en zonas descampadas o con carencia de iluminación.

Ante esta situación, las autoridades exhortaron a la población, especialmente a jóvenes, a mantener precaución en reuniones sociales y a estar atentos ante cualquier situación sospechosa, ya que este tipo de hechos puede tener consecuencias graves.

