La región Ica se convirtió esta semana en el epicentro del debate sobre minería en el Perú con la realización de ANDESMIN 2025, la primera convención organizada por la Mancomunidad Regional de los Andes (MRDLA), integrada por Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Junín e Ica. El evento será hasta hoy, 6 de diciembre en la Hacienda San Juan.

Convención minera

Uno de los momentos más destacados del segundo día del encuentro fue la disertación del empresario Roque Benavides, presidente de Buenaventura, quien ofreció una visión detallada sobre la minería peruana y sus perspectivas futuras. La presentación fue seguida atentamente por el Gobernador Regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, entre otros asistentes, y fue considerada altamente relevante para los participantes del evento.

La convención abordó temas clave como transición energética, innovación tecnológica, gobernanza social, relación con comunidades, sostenibilidad ambiental y desarrollo de proveedores locales, con la meta de generar modelos de desarrollo territorial que integren a empresas, academia, comunidades y Estado.

Durante ANDESMI2025, el director ejecutivo de la Mancomunidad, Jesús Quispe Arones, anunció la creación del Fondo Territorial Andino para la Minería Sostenible, un mecanismo orientado a financiar proyectos sociales y productivos en salud, educación, nutrición e infraestructura, en el marco de la estrategia “Crecer en los Andes”, que busca traducir la riqueza minera en beneficios directos para las comunidades.

El encuentro reunió a destacados líderes del sector, como Alex Contreras (BID), Luis del Carpio (ProInversión), Samuel Dyer (Grupo Pro Amazonia), Jorge Merino (exministro de Energía y Minas) y César Campos (analista político), generando un espacio de diálogo estratégico entre los distintos actores del corredor minero andino.

VIDEO RECOMENDADO