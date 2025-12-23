El gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Ica (MPI), Gustavo Céspedes, informó que el sector transporte fue el que menos participación registró en las mesas de diálogo y sesiones de trabajo desarrolladas durante el año 2025, en el marco de las acciones de Concertación para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y el Grupo Familiar. La declaración fue realizada durante la presentación del informe de cierre anual.

Ausencia sectorial

Céspedes detalló que durante la sesión de rendición de cuentas se expusieron los siete informes correspondientes al plan de trabajo aprobado para el presente año, el cual involucró a diversas instituciones públicas y privadas. Indicó que, si bien se ejecutaron actividades de sensibilización y jornadas lúdicas dirigidas a la población, se evidenció un bajo compromiso de algunos sectores clave, especialmente el transporte, pese a reiteradas convocatorias realizadas por la municipalidad.

El funcionario explicó que la limitada asistencia a las nueve sesiones ordinarias programadas también estuvo relacionada con cambios de funcionarios o representantes institucionales que no fueron comunicados oportunamente, lo que afectó la continuidad y articulación del trabajo interinstitucional. Ante ello, señaló que se ha planteado para el 2026 la implementación de nuevos mecanismos que permitan garantizar una participación más activa y sostenida de las entidades convocadas.

Asimismo, informó que durante el 2025 se realizaron visitas inopinadas a municipalidades distritales, junto al alcalde provincial Carlos Reyes Roque, para evaluar el cumplimiento de las actividades de las gerencias de Desarrollo Social. En estas supervisiones también se detectó una baja participación de algunas instituciones, situación que será reforzada desde enero del próximo año con la actualización de los planes de trabajo distritales y provinciales.

Finalmente, Céspedes precisó que el incremento de los indicadores de violencia no responde necesariamente a un aumento de casos, sino a una mayor disposición de las víctimas para denunciar hechos de violencia psicológica, física y verbal, en todas las edades.

