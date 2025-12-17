La anemia infantil constituye un grave problema de salud pública y es una prioridad nacional, regional y local, debido a sus serias consecuencias en el crecimiento y desarrollo integral de niñas y niños.

Lucha contra la anemia

En ese marco, el Gobierno Regional de Ica llevó a cabo la reunión de presentación y aprobación del Plan Regional Multisectorial para la Prevención y Reducción de la Anemia Materno Infantil – Región Ica al 2030, con la participación del Comité Regional Multisectorial encargado de su implementación.

La reunión fue presidida por el GORE Ica, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, y contó con la participación de la DIRESA Ica como Secretaría Técnica, así como de diversas instituciones miembros, entre ellas: la Dirección Regional de Educación, Dirección Regional de Agricultura, Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Dirección Regional de Producción, RENIEC, MIDIS (Programa Nacional Juntos y Programa Nacional Cuna Más), PRODUCE (Programa Nacional A Comer Pescado), la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza Ica, entre otras entidades estratégicas.

El plan tiene como objetivo principal contribuir a la reducción de la prevalencia de anemia en niñas y niños menores de 36 meses de edad en la región Ica, mediante acciones articuladas y sostenibles.

El abordaje planteado contempla intervenciones multisectoriales e intergubernamentales, con enfoque de curso de vida, que permitan afrontar de manera integral este problema de salud pública y mejorar la calidad de vida de la población infantil de la región.

