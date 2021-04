El director regional de Educación, Carlos Medina Siguas, indicó que en la región Ica no se retomará la modalidad de clases presenciales o semipresenciales, mientras no se cumplan con las condiciones establecidas en la resolución ministerial, las mismas que indican que es el sector Salud y la opinión consensuada de la comunidad educativa son las que determinan si es recomendable o no el retorno a las aulas.

Retorno seguro

Según establece la R.M. 121, el retorno a las clases presenciales debe ser seguro, flexible, gradual y voluntario. “Las condiciones que deben cumplir estarán supervisadas por la comunidad educativa, el principal factor es la salud, implementación completa de los equipos de protección personal y de limpieza y las condiciones sociales donde todos los involucrados deberán estar de acuerdo para que se realice”, declaró.

Para retomarlas clases presenciales o semi presenciales, otra condición indica que el número de contagiados debe ser mínimo y de igual manera la tasa de mortandad. “La información la tiene el sector Salud, nosotros solicitamos los indicadores para tomar la mejor decisión, no se puede permitir el inicio de las clases presenciales sin tomar en cuenta la opinión de los especialistas”, puntualizó.

Herramientas digitales

En la actualidad las clases para los escolares de la región Ica, es de forma remota, sin embargo, hay zonas donde la conectividad no es buena y los alumnos sienten que no cuentan con las herramientas para continuar estudiando, además en algunos hogares la falta de preparación de los padres impide que el acompañamiento para los escolares no se la adecuada.

Es por ello que la Dirección Regional de Educación ha entregado más de 5 mil tablets en toda la región en distintos niveles educativos, pero la brecha aun es grande. Se ha detectado que en algunos colegios se están entregando solo al nivel secundaria dejando a los niños de primaria sin el acceso a la educación remota.

“Estamos cerrando un convenio con una empresa de telecomunicaciones para que nos vendan chips con los planes de internet ilimitados para que los alumnos puedan tener el acompañamiento necesario y desarrollar de forma didáctica”, culminó.