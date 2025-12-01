Entre enero y setiembre del 2025, la región Ica se ubicó en el segundo lugar del ranking nacional de exportaciones, al concretar envíos por US$ 5,860 millones, una caída del 3.9% respecto al mismo periodo de 2024, según datos de la Sunat consignados por ComexPerú.

Sector tradicional

La cifra representó el 9.3% del total de las exportaciones peruanas del periodo enero-setiembre, lapso en el que alcanzaron los US$ 62,865 millones. Con este resultado, Ica se posicionó solo por detrás de Lima, región que sumó envíos por US$ 10,414 millones.

El resultado del departamento fue impulsado –principalmente– por las exportaciones tradicionales, que llegaron a US$ 3,705 millones. Dicho monto se explicó por el sector minero, que totalizó exportaciones por US$ 2,910 millones.

Mientras que, las exportaciones no tradicionales acumularon un valor de US$ 2,155 millones. Este monto significó un alza interanual del 12.7%, y se sustentó por el comportamiento del sector agropecuario, con envíos por US$ 1,838 millones.

En cuanto a los principales productos exportados, en el sector tradicional destacaron los minerales de cobre y sus concentrados, con envíos por US$ 1,030 millones (-9.7%); y los minerales de hierro y sus concentrados, con US$ 790 millones (-34.2%). En el sector no tradicional, las exportaciones de Ica fueron lideradas por las uvas frescas, con US$ 615 millones (+35.5%); y las paltas frescas, con US$ 203 millones (-28.5%).

Entre enero y setiembre, los envíos de la región tuvieron como principal mercado de destino a China, con un valor exportado de US$ 2,266 millones (-15.9% interanual). Este país fue seguido por EE. UU., con exportaciones por US$ 1,221 millones (+16.5%) y Japón, con US$ 552 millones (-19.1%).

