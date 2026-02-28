Un exfuncionario de la Municipalidad Provincial de Ica fue condenado a más de cuatro años de prisión por coludirse en un proceso de expropiación que habría generado una sobrevaloración de casi medio millón de soles. La sentencia, que también incluye inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una millonaria reparación civil, cierra un proceso judicial por presuntas irregularidades cometidas durante la ampliación de la avenida San Martín en el año 2010.

Proceso judicial

El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica obtuvo una sentencia condenatoria de cuatro años y dos meses de pena privativa de la libertad, además del pago solidario de 477 mil 779.80 soles por concepto de reparación civil y tres años de inhabilitación, contra el exfuncionario de la Municipalidad Provincial de Ica, Javier Gustavo Vera Belli, en calidad de autor, y contra Ezequiel Demetrio Hernández Escate como cómplice, por el delito de colusión ilegal.

La investigación y sustentación del caso estuvieron a cargo del fiscal provincial Alexander Pérez López, quien acreditó en juicio que los sentenciados se concertaron indebidamente en el marco del procedimiento de trato directo para la expropiación de inmuebles destinados a la ampliación de las calles 1, 2, 3 y 4 de la avenida San Martín, en la ciudad de Ica.

De acuerdo con la tesis fiscal, el caso se remonta al año 2010, cuando Vera Belli era gerente municipal y participó en el proceso de trato directo para adquirir terrenos destinados a la ampliación de calles vinculadas a lo que actualmente es la avenida San Martín N° 154-156. El Ministerio Público acreditó que se autorizó el pago de 900 mil soles por un predio de 98 metros cuadrados cuyo valor real rondaba por un poco más de los 442 mil soles, generando una sobrevaloración superior a S/ 457 000 y un perjuicio directo a la Municipalidad Provincial de Ica.

El tribunal concluyó que no se trató de un error administrativo, sino de concertación para presuntamente favorecer intereses privados mediante valorizaciones infladas y aprobación de desembolsos sin sustento técnico.

“Los hechos ocurrieron en el año 2010 y fueron acreditados con diversos elementos probatorios que permitieron demostrar la concertación ilícita y la afectación a los recursos públicos. El Ministerio Público reafirma su compromiso de luchar contra la corrupción de funcionarios y de defender los intereses del Estado y de la ciudadanía”, señaló la Fiscalía.

Cabe señalar que Vera Belli, además de ser el exfuncionario sentenciado por colusión en la expropiación sobrevalorada, ocupa actualmente el cargo de gerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Ica, designado en setiembre de 2025. La sentencia de cuatro años y dos meses de prisión, sumada a tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, plantea interrogantes sobre su continuidad en el puesto.

Según especialistas en derecho, la inhabilitación impuesta por el Poder Judicial se extiende a la ocupación de cualquier cargo público durante el periodo indicado, lo que podría implicar que Vera Belli deba ser separado de manera inmediata de la gerencia de Transportes. Por el momento, la municipalidad no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la aplicación de esta medida ni sobre los pasos a seguir para garantizar el cumplimiento de la sentencia.

