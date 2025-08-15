El decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” (UNICA), Dr. Freddy Franco Alvarado, informó sobre la organización del VII Congreso Nacional del Agua – CONA 2025, evento que se realizará del 04 al 08 de noviembre del 2025 en las instalaciones del Hotel Las Dunas, en Ica.

Ponentes nacionales e internacionales

Este importante evento nacional, organizado por la Facultad de Ingeniería Civil de la UNICA, se desarrollará bajo el lema: “Agua para todos y gestión sostenible frente al cambio global”.

“La Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga realiza este año el VII Congreso Nacional del Agua, un evento que se realiza desde el 2009 y siempre ha sido en Lima. Es la primera vez que será descentralizado y ha tocado la oportunidad a la UNICA. El rector de la UNICA, Dr. Dante Calderón Huamaní, autorizó la realización de este evento, con lo cual la universidad se pone en contacto con todos los especialistas nacionales e internacionales en los recursos hídricos”, declaró el Dr. Franco.

Sobre la participación internacional, se confirmó la presencia de cinco expertos internacionales, entre ellos el Dr. Víctor Ponce, de la Universidad de Colorado (EE.UU.), reconocido investigador de los recursos hídricos con más de 40 publicaciones. Es además promotor de un premio nacional de hidráulica en el país.

Asimismo estará presente el Dr. Rafael Pardo, del Centro de Investigaciones Hidráulicas de la Universidad Politécnica de La Habana, prestigioso docente universitario e investigador hidráulico, exdecano de la Facultad de Ingeniería Hidráulica, con diez publicaciones académicas.

Además, se contará con la participación de dos representantes de la Universidad de São Paulo (Brasil), quienes expondrán sobre investigaciones en aguas subterráneas, y de un investigador español que ha visitado previamente la región y actualmente investiga la recarga del acuífero, temática central en la provincia de Ica.

El VII CONA 2025 tratará nuevas líneas temáticas y participación nacional. El Dr. Franco destacó que, por primera vez, el Congreso incluirá una nueva línea temática enfocada en investigaciones en zonas áridas:

“Esta temática no estaba en los anteriores congresos. Se desarrollaban cuatro temáticas y nosotros hemos desarrollado una más porque ese es un problema de toda la costa peruana, y principalmente de la región Ica. Esto ha fomentado que en esta temática, en este momento, tengamos 47 resúmenes presentados, y tenemos hasta el 30 de agosto para la presentación de más investigaciones nacionales”, agregó.

Se precisó el cierre de resúmenes y de inscripción temprana para el VII CONA 2025 es el sábado 30 de agosto. Fecha límite para la presentación de resúmenes extendidos: 15 de octubre. Publicación de conclusiones: 15 de diciembre del 2025.

Cambio climático: tema transversal

A diferencia de congresos anteriores, este año se incorporará un tema transversal enfocado en el cambio climático, cuyo impacto ya se evidencia en fenómenos extremos:

“Este año ha habido lluvias en febrero, granizadas en zonas donde no las hay, y un calor espantoso en Europa que supera los 40 grados. Todas estas manifestaciones son ejemplo del cambio climático que se viene dando, y por supuesto, el impacto en los recursos hídricos es lo que principalmente va a hacer diferente a este evento de los anteriores. Recuerden que para este año, ya se ha registrado más del 50% del retroceso de los glaciares en el Perú por el cambio climático”, sostuvo.

La comisión organizadora ha incorporado a representantes de otras facultades, entre ellos al Dr. Félix Fuentes, representante oficial de la Facultad de Agronomía, al magíster Aquiles Bendezú, invitado por la Facultad de Ingeniería Ambiental. También participará el Colegio de Ingenieros del Perú, capítulo de Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental.

En cuanto a los investigadores RENACYT, se informó que entre cuatro a cinco han presentado resúmenes en áreas como calidad del agua, saneamiento, entre otros.

El presidente de la Comisión Organizadora hizo un llamado a los investigadores: “En representación de la facultad y la universidad, hago la invitación a todos los investigadores a que apoyen a los alcaldes distritales y provinciales. Que participen, se inscriban, y vamos a poner a la región Ica en el primer nivel del debate. Esperamos recibir a los investigadores nacionales e internacionales de la mejor manera”, dijo.

El último día del Congreso se discutirán las propuestas presentadas y se elaborará una carta dirigida al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el objetivo de que el Ejecutivo pueda asumir las propuestas formuladas.

Se detalló que los participantes deberán realizar un pago de inscripción por categorías: Estudiantes ponentes: desde S/75. Profesionales ponentes: desde S/250 a S/300 y otros montos, según categoría

Para informes e inscripciones: https://VII-CONA-Perú-2025.com/

