En el distrito de Yauca del Rosario, un hecho de extrema violencia ha conmocionado a la población. Un sujeto peruano, identificado como Juan Fernández, de 33 años, es acusado de tratar de matar a su conviviente venezolana y a sus hijas, incluyendo un intento directo de homicidio contra su hijastro de 18 años.

Tentativa de homicidio

El hecho ocurrió en el sector de Pampahuasi, a la altura del cementerio de Quilque, en el distrito de Yauca del Rosario (Ica). El agresor, completamente enfurecido, habría intentado asesinar con cuchillo en mano a toda su familia.

En imágenes registradas, se observa al hijastro llegar ensangrentado a la comisaría de Los Aquijes para denunciar el caso. El impacto visual es contundente: su brazo derecho estaba completamente cubierto de sangre debido a los graves cortes. También tiene heridas en la región occipital y región temporal de la cabeza.

No se descarta la posibilidad de que el agresor también haya agredido con cuchillo en mano a su pareja, Julia del Valle Contreras, de 37 años, quien también fue víctima del violento ataque, junto a sus dos hijas menores de edad, quienes corren peligro.

Según narran los vecinos de la zona, tras acuchillar a toda la familia, el desadaptado sujeto habría huido por los cerros del sector, en un intento de escapar de la justicia.

Las víctimas fueron atendidas en primera línea por el personal del Puesto de Salud de Pampahuasi. Posteriormente, fueron trasladados al Hospital Regional de Ica para recibir atención médica especializada.

Tras la rápida intervención del personal de Serenazgo, DEMUNA y la Policía Nacional del Perú (PNP) de Los Aquijes, se brindó auxilio inmediato a las víctimas. Aunque el agresor logró huir, las acciones de patrullaje continúan con el objetivo de dar con su paradero.

