Los granjeros dedicados a la crianza de porcinos en el distrito de Pachacútec, en la provincia de Ica, se ven golpeados por la delincuencia. Sujetos inescrupulosos se roban los cerdos que las familias crían por meses, afectando la economía de los pobladores.

Inseguridad local

Una pobladora denunció que su granja de cerdos se ubica en el sector de San Pedro y el Palto, en el mencionado distrito, hasta donde llegaron sujetos inescrupulosos que se cubrían el rostro con polos, ingresando por la chacra y robándose a los porcinos.

Los delincuentes subieron a los animales a un vehículo motocarga y huyeron con dirección al sector 75 en el mismo distrito. La familia se ve afectada ya que la crianza de cerdos les genera ingresos económicos para sostener la canasta básica de alimentación familiar.

“Se me han robado mis chanchitos esta tarde, se lo han llevado en una motocarga, 2 sujetos con polos en la cara se han ingresado a mi chacra entre San Pedro y el Palto, y han salido camino a la 75 con tanto esfuerzo uno cría y cuida para que se lo lleven y acá nadie existe ni policía, ni serenazgo, ni seguridad para nadie, acá no hay cámaras ni nada, no sé qué hacer, malditos siempre se salen con la suya, en Pachacútec es tierra de nadie”, escribió.

La publicación a través de la página Defensores de Pachacútec, fue compartida por los pobladores del distrito, quienes sentenciaron el poco accionar de la Policía Nacional en la jurisdicción, por lo que exigen mayor seguridad para sus familias.

