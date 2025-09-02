La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) – sede Intendencia de Tributos Internos Ica – llevará a cabo este viernes 5 de setiembre el tercer remate del año de bienes embargados a contribuyentes que no cumplieron con regularizar sus deudas. En esta ocasión se subastarán seis inmuebles valorizados en conjunto en S/ 472,505.97.

Venta pública

Entre los bienes destacan terrenos y viviendas ubicados en diferentes provincias de Ica y Cañete. Figuran un terreno en el sector Pinilla (Ocucaje) con un precio base de S/ 27,586.03; una casa en Yaurilla (Los Aquijes) por S/ 41,611.59; un terreno en Imperial – Cañete desde S/ 27,437.24; una vivienda en Pueblo Nuevo por S/ 30,890.99; un terreno en Alto Larán (Chincha) desde S/ 64,305.00; y una casa en Vista Alegre (Nasca) con base de S/ 84,045.94.

El proceso se realizará bajo la modalidad de “a viva voz”, en la que los postores presentan sus propuestas en el momento y el bien es adjudicado al que ofrezca la mayor suma.

La cita será en la sede de la SUNAT, ubicada en Av. Ayabaca S/N, Urb. San José, Cercado de Ica, junto al campus de la UTP. Los interesados pueden obtener mayores detalles en la web de remates tributarios de la SUNAT o comunicarse a los celulares 970-592272 y 945-415801.

