La construcción de un nuevo almacén destinado al almacenamiento de pisco, insumos, equipos y maquinaria de la empresa Bodega Don Juan de Dios S.A.C., ubicada en el distrito de Los Aquijes, provincia y región Ica, fue supervisada por el equipo técnico de PROCOMPITE del Gobierno Regional de Ica.

Actividad productiva

La intervención forma parte del plan de negocio denominado “Ampliación de almacén para producto terminado de la planta de procesamiento de pisco de la empresa Bodega Don Juan de Dios S.A.C.”, iniciativa que busca mejorar las condiciones de almacenamiento y ampliar la capacidad operativa de esta empresa vitivinícola.

Durante la visita, los representantes técnicos verificaron el avance de los trabajos de construcción y el cumplimiento de las actividades previstas en el proyecto, con el propósito de constatar el desarrollo de la intervención financiada a través de PROCOMPITE.

Con la implementación de esta infraestructura, se busca que la empresa cuente con mejores condiciones para almacenar sus productos terminados, así como los insumos, equipos y maquinarias utilizados en sus procesos de producción.

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